Кривой Рог, Украина, , 09:26 — REGNUM Сотрудники полиции установили личность человека, подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге, сообщила 20 января пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Полиция установила человека, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Сейчас принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника», — сказано в сообщении.

Полицейские при помощи камер наблюдения выяснили, что надписи на памятнике мог повредить ранее судимый 31-летний местный житель. Был найден баллончик с краской, которым, возможно, были сделаны надписи. В данный момент подозреваемого ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом Роге была повреждена памятная стела под названием «Криворожская трагедия», установленная в честь 15 тыс. евреев-жителей города, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны.

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