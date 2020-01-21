Ульяновск, , 09:20 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска вынесен приговор 41-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве на улице незнакомого ему парня. На допросе он пояснил, что достал нож, так как счёл угрозой быстрое приближение к нему незнакомца, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление было совершено 12 июня 2019 года на бульваре Фестивальном в Ульяновске. По данным следствия, злоумышленник встретил проходившего мимо 25-летнего парня в состоянии алкогольного опьянения, после чего «беспричинно» ударил его ножом в живот. Ранение оказалось смертельным. Мужчина был задержан 27 августа.

В ведомстве отмечают, что на допросах обвиняемый «дал показания о том, что посчитал для себя угрозой быстрое приближение к нему потерпевшего».

Ульяновец признан виновным в убийстве, ему назначено 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить матери погибшего 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что ранее в Засвияжском районе Ульяновска завершено другое дело об убийстве. Перед судом предстанет 32-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве её 55-летней матери. По данным правоохранителей, женщины несколько дней распивали алкогольные напитки в своей квартире, но 12 ноября они поссорились: в ходе конфликта дочь нанесла своей матери не менее трёх ножевых ударов в живот. От полученных ударов потерпевшая скончалась на месте преступления.