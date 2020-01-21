Архара, , 09:30 — REGNUM Житель посёлка Архара, уходя от погони, на своём автомобиле попал в кювет, где и был пойман сотрудниками охотнадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного охотуправления.

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В кузове автомобиля, а также в находящемся в кабине рюкзаке, инспекторы обнаружили мясо незаконно добытой косули. Незадолго до начала погони инспекторы в ночное время обнаружили движение автомобиля с работающей фарой-искателем, а затем услышали выстрелы, после чего было принято решение о задержании нарушителя.

В отношении браконьера проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Поездка на охоту обойдётся виновному в 120 тыс. рублей компенсации за вред, причинённый природе. Помимо этого, ему грозят и другие санкции, которые определит суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье суд определил наказание браконьерам, охотившимся в заказнике.