Самара, , 09:23 — REGNUM Аварийный режим работы электрооборудования явился предварительной причиной пожара в комплексе «Золотая пагода» в Самаре. Об этом 20 января сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании в областном правительстве.

По его словам, электродвигатель вытяжки из помещения кухни работал в аварийном режиме. В настоящее время следователи выясняют все причины происшествия.

Напомним, что 18 января в Самаре на улице Георгия Димитрова загорелся комплекс «Золотая пагода». Огнем было охвачено свыше 1200 квадратных метров площади здания. По тревоге были подняты 149 спасателей на 51 единице техники.

К счастью во время пожара никто не пострадал.

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