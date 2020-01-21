Прокопьевск, Кемеровская область, , 09:18 — REGNUM Во время пожара в школе №4 города Прокопьевска Кемеровской области пострадал кабинет физики, коридоры покрыты слоем сажи. Как сообщают «Вести Кузбасс», это одна и старейших школ города.

Напомним, накануне, 20 января, в Прокопьевске во время занятий загорелась школа №4. Никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

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«На момент возгорания в школе было 75 детей и 13 взрослых. Всех вывели очень быстро. Никто не пострадал и даже не успел испугаться», — уточняет СМИ.

Съёмочная группа «Вестей Кузбасс» побывала в школе и опубликовала видео с места пожара.

«Буквально в 110−120 метрах от школы находится детская школа искусств. Поэтому завтра к 8:00 всех учащихся начальной школы мы приглашаем на занятия туда. Завтра мы всё вымываем, прибираем», — прокомментировала директор школы Лариса Садриева.