Тегеран, , 09:16 — REGNUM Гибель украинского пассажирского лайнера Boeing 737 произошла в результате попадания двух ракет класса «земля-воздух» малого радиуса действия из зенитно-ракетного комплекса «Toр-M1». Об этом говорится во втором предварительном отчёте Организации гражданской авиации Ирана, опубликованном на сайте ведомства.

В документе указано, что ракеты летели с севера. Когда они попали в самолёт, он находился над жилым районом и стал стремительно терять высоту. Лайнер столкнулся с «препятствием» в парке развлечений, достиг земли, затем пересёк футбольное поле, после чего полностью разрушился и загорелся.

Вылет из аэропорта «Мехрабад» состоялся в 8 января в 6:12 по местному времени (05:42 мск), через три минуты лайнер пропал с экранов радаров вторичного наблюдения, а ещё через три минуты — с радаров первичного наблюдения. Связь с экипажем пропала на высоте около 2,4 тыс. м.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что иранская сторона придерживается большинства договорённостей в отношении расследования авиакатастрофы. При крушении лайнера компании МАУ под Тегераном погибли 176 человек.

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