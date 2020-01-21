Владивосток, , 09:21 — REGNUM Вместе с небольшим потеплением в среду, 22 января, в Приморье может пройти небольшой снег, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал «Примпогода».

Читайте также: Сильный снегопад накрыл столицу Дальнего Востока

Вопреки наступлению традиционных крещенских морозов, в Приморье устанавливается относительно тёплая погода, к среде атмосферное давление начнёт падать, пройдёт малоактивный атмосферный фронт, который в некоторых местах может вызвать небольшой снег. С фронтом придёт более тёплая воздушная масса и фон максимальных температур станет ещё выше, чем во вторник, 21 января: −3…−8°С, на юге местами оттепели до 0…+3°С.

Как сообщало ИА REGNUM, перед наступлением Нового года во Владивостоке сильный снегопад буквально сковал движение на улицах города.