Обнинск, Калужская область, 21 января 2020, 10:51 — REGNUM Прокуратурой города Обнинска проверена законность возбуждения уголовного дела по факту смертельного наезда на пешехода. Об этом 21 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.
Согласно представленным материалам уголовного дела, 17 января водитель междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Людиново, на федеральной трассе М-3 «Украина» в районе Обнинска превысил разрешенную скорость, врезался в грузовик Mercedes, который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. После столкновения грузовик по инерции наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Ей было 42 года. 10 пассажиров автобуса не пострадали.
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