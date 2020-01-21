Обнинск, Калужская область, , 10:51 — REGNUM Прокуратурой города Обнинска проверена законность возбуждения уголовного дела по факту смертельного наезда на пешехода. Об этом 21 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

Согласно представленным материалам уголовного дела, 17 января водитель междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Москва — Людиново, на федеральной трассе М-3 «Украина» в районе Обнинска превысил разрешенную скорость, врезался в грузовик Mercedes, который остановился перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. После столкновения грузовик по инерции наехал на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Ей было 42 года. 10 пассажиров автобуса не пострадали.

«За совершение данного преступления водителю, подозреваемому в дорожном происшествии с гибелью человека, грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — сказала Искрина Лепёхина.

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