Самара, , 09:03 — REGNUM Подозреваемые в поджоге автомашины задержаны полицейскими Тольятти. Об этом 21 января сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о возгорании двух автомобилей около дома по улице Коммунистической поступила на пульт сотрудникам полиции 23 декабря прошлого года.

В результате оперативно-розыскных действий стражи порядка установили личности трех подозреваемых в поджоге транспортного средства. Для этого им потребовалось выехать в служебную командировку в соседнюю область.

В результате полицейские задержали мужчину 1997 года рождения, который был ранее судим за кражу и грабеж, и двух мужчин 1995 и 2000 годов рождения, которые не были ранее судимы. Подозреваемых доставили в Тольятти для проведения следственных действий. Отмечается, что мужчины, которые в настоящий момент находятся под стражей, признали свою вину.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают возможных соучастников преступления, также другие эпизоды их противоправной деятельности.

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