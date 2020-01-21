Чимкент, Казахстан, , 08:46 — REGNUM Пожар в здании железнодорожного вокзала Чимкента ликвидировали сотрудники экстренных служб. Об этом 21 января заявил официальный представитель Комитета по ЧС (КЧС) Нурсултан Нурахметов, сообщили в пресс-службе КЧС МВД республики.

По его словам, сообщение о пожаре поступило в противопожарную службу 21 января в 2 часа 7 минут (20 января 23:07 мск). Отмечается, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже вокзала.

В результате пожара никто не пострадал. К тушению возгорания были привлечены 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники.

Напомним, 4 января в торговом доме «Азиза» в Уральске произошел пожар. Площадь пожара составила 50 кв. метров — в здании горел бутик с одеждой. Жертв и пострадавших нет.