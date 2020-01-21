Владивосток, , 08:44 — REGNUM В Приморье, опережая появление в России нового коронавируса из Китая, медицинские работники стали предлагать провести гражданам бесплатную вакцинацию от пневмонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: В аэропорту Владивостока установлен кордон для коронавируса

Прививку можно сделать в медицинских организациях по месту жительства, предварительно получив консультацию у педиатра или терапевта. Против пневмококка также проводится вакцинация пожилых людей, проживающих в соцучреждениях края.

«Первоочередное внимание детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания сердца, бронхолегочной системы, онкологические проблемы и другие», — сообщила руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Владивостока предпринимаются меры заградительного характера: с помощью санитарного кордона предполагается воспрепятствовать проникновению коронавируса на территорию России.