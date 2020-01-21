Тайшет, Иркутская область, , 08:33 — REGNUM Пары этилбензола и диметилбензола в домах жителей иркутского города Тайшета на улице Ключевой могли появиться вследствие коммунальной аварии и халатности, допущенной ещё в советские времена при закрытии АЗС. Подробности сообщает «Тайшет24».

По одной из версий, во времена СССР неподалёку от улицы Ключевая работала автозаправочная станция. Местные жители не исключают, что что после её закрытия одна из ёмкостей, в которой хранились нефтепродукты, могла так и остаться в земле. Под Новый год вблизи одного из домов, где позднее люди почувствовали недомогание, произошёл порыв теплопровода.

«Десятки кубов горячей воды ушли в землю и, по существующим предположениям, размыли те самые остатки нефтепродуктов. В результате чего сейчас и превышена допустимая концентрация паров этилбензола», — отмечают тайшетские журналисты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе жители нескольких домов в Тайшете, расположенных на улице Ключевой, обратились к медикам с жалобами на давление и учащенное сердцебиение. Люди отмечали, что почувствовали себя плохо, находясь дома, а перед недомоганием ощущали неприятный запах.

По итогам забора воздуха сотрудники Роспотребнадзора подтвердили превышение предельно допустимой концентрации этилбензола от 1,4 до 3,5 ПДК, диметилбензола — в 1,4 ПДК в жилых помещениях домов № 3,4. Гражданам было рекомендовано не ночевать в своих квартирах и регулярно проветривать их.

Спустя четверо суток специалисты вновь взяли пробы воздуха в 10 жилых помещениях, они оказались соответствующими требованиям СанПиН. Тем временем, трое пострадавших всё ещё получают лечение в стационаре. У одного из них диагностировано отравление газом неизвестной этиологии, у второго — проблемы с сердечно-сосудистой системой, у третьего — с пищеварительным трактом.

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