Турочакский район, Алтай, , 08:32 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай вынесли приговор 32-летнему местному жителю, которого обвиняли в избиении старушки, в результате чего та умерла. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Утром 22 октября 2019 года 84-летняя женщина с сыном и его гостем распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяин дома вышел, оставив мать наедине с мужчиной.

«После чего осужденный напал на 84-летнюю женщину, нанес ей кулаками и костылем множественные удары по голове и различным частям тела, причинив последней телесные повреждения, несовместимые с жизнью, от которых потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в районной больнице спустя двое суток», — отметили в СКР.

В итоге суд признал вину мужчины доказанной и приговорил его к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

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