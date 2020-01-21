Хабаровск, , 08:37 — REGNUM Заместителя командующего 11 армией Восточного военного округа в Хабаровском крае Александра Огневчука осудили за коррупционное преступление. Полковнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФСБ по Хабаровскому краю.

Читайте также: Осужденный на 15 лет экс-мэр Игорь Пушкарёв прибыл во Владивосток

Высокопоставленный военный намеревался продать автомобили, принадлежащие армии. Помимо лишения свободы, полковника обязали возместить ущерб, нанесённый армии, в размере 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный на 15 лет лишения свободы экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв прибыл под стражей во Владивосток. Планируется его участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей.