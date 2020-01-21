Томск, , 08:27 — REGNUM Двум мужчинам, пострадавшим при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, оказана медицинская помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной администрации.

Мужчины сумели спастись из огня, самостоятельно эвакуировавшись из горящего здания.

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Один из пострадавших — мужчина 1994 года рождения — получил помощь на месте и отказался от госпитализации. Второй пострадавший — 1986 года рождения. В госпитализации он также не нуждался.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в одноэтажном деревянном доме в асиновском посёлке Причулымский произошёл ночью 21 января. По последним данным, погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело. Причины пожара и личности погибших устанавливаются. Предположительно, это иностранные граждане.

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