Северобайкальский район, , 08:24 — REGNUM Минувшей ночью произошёл пожар в двухквартирном доме в посёлке Новый Уоян на севере Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве гражданской обороны и ЧС, сообщение о возгорании поступило в 01:43.

Ко времени прибытия пожарных веранды горели стены и потолок. Сумевший выбежать из дома жилец сообщил спасателям, что там остались двое несовершеннолетних.

«Пожарным Евгением Франтенко и соседом Александром Файзулиным из ванной комнаты были спасены подросток 2003 г.р. и ребенок 2010 г.р.» — отметили в агентстве, добавив, что дети были госпитализированы.

Огонь удалось потушить спустя полчаса. Пожар повредил веранду и внутренние помещения дома на площади 16 квадратных метров. По предположительным данным, причиной пожара мог стать перекал трубы дымохода.

Напомним, при пожаре минувшей ночью в посёлке Причулымский в Томской области погибли десять человек. Как сообщало ИА REGNUM, информация о возгорании одноэтажного деревянного строения поступила в 04:05 по местному времени.

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