Хабаровск, , 08:21 — REGNUM Жительница Хабаровска, которая в октябре 2019 года была задержана за ложное сообщение о минировании здания суда, осуждена к штрафу в размере 300 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Хабаровскому краю.

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Избежать более строгого наказания злоумышленнице удалось благодаря раскаянию и содействию следствию.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года жительница Хабаровска позвонила в Единую диспетчерскую службу и сообщила о минировании здания суда. По её признанию, она сделала это, чтобы спасти своего возлюбленного, которого в этот день должны были судить за сбыт наркотиков в крупном размере. Но усилия девушки пропали зря: заседание перенесли в другой суд и приятелю «террористки» вынесен приговор. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.