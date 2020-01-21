Самара, , 08:18 — REGNUM Сотрудник департамента городского хозяйства администрации Самары осужден за приобретение наркотиков. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Следственного комитета по Самарской области.

Судом и следствием было установлено, что главный специалист департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары осенью 2019 года через сеть интернет с помощью мобильного телефона отправил сообщение, в котором говорилось о желании купить наркотик. Затем он перевел деньги в системе «Киви кошелек». Вечером того же дня он приобрел в Самаре два свертка с гашишем, массой 9,12 гр. Отмечается, что наркотик он хранил у себя до момента его задержания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

В результате суд оштрафовал 38-летнего подсудимого на семь тысяч рублей.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

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