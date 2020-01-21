Тайшет, Иркутская область, , 08:15 — REGNUM В Иркутском городе Тайшете произошла нештатная ситуация: семеро жителей нескольких домов, расположенных на улице Ключевой, обратились к медикам с жалобами на давление и учащенное сердцебиение. Люди отмечали, что почувствовали себя плохо, находясь дома, а перед недомоганием ощущали неприятный запах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Позднее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что трое пациентов были госпитализированы. У одного из них диагностировано отравление газом неизвестной этиологии, у второго — проблемы с сердечно-сосудистой системой, у третьего — с пищеварительным трактом.

Как сообщает официальный сайт администрации Тайшета со ссылкой на главврача Тайшетской районной больницы Марину Лазареву, все трое пострадавших по-прежнему находятся на лечении. Причинами случившегося занимается специально созданная рабочая группа. Предварительные итоги её работы были оглашены накануне, 20 января.

В частности, сообщается, что сотрудниками Роспотребнадзора осуществлен забор воздуха для проведения лабораторных исследований. Причём пробы воздуха, взятые вне жилых помещений домов № 3, 4, не выявили превышений предельно допустимой концентрации (далее — ПДК) каких-либо веществ, а те, что были взяты внутри, показали превышение предельно допустимой концентрации этилбензола от 1,4 до 3,5 ПДК, диметилбензола — в 1,4 ПДК.

До выяснения причин случившегося гражданам было рекомендовано не ночевать в своих домах, а также регулярно проветривать жилые помещения. Известно, что 19 января в десяти жилых квартирах вновь были взяты пробы воздуха в закрытых помещениях, и они оказались соответствующими требованиям СанПиН.

«На сегодняшний день жизни и здоровью жителей улицы Ключевой ничего не угрожает. Рабочая группа продолжает заниматься поиском причин повышения концентрации этилбензола и диметилбензола в воздухе жилых домов по улице Ключевой», — сказано в официальном сообщении мэрии Тайшета.