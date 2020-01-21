Каменка-Днепровская, , 08:17 — REGNUM Четыре человека скончались, отравившись угарным газом в городе Каменка-Днепровская возле Запорожья, сообщила 20 января пресс-служба Национальной полиции области.

По данным правоохранителей, из-за неисправности печного отопления погиб мужчина 1970 года рождения, женщина 1979 года рождения и двое детей 2001 и 2005 годов рождения.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатской области Украины девять человек пострадали в ДТП после того, как легковой автомобиль во время обгона выехал на встречную полосу и врезался в другую машину.

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