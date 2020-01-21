Асиновский р-н, , 08:14 — REGNUM Здание, которое сгорело в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области, принадлежало частному лицу и сдавалось иностранной компании.

«Частное лицо сдавало здание компании из Китая», — цитирует представителя районной администрации «Интерфакс».

Представитель администрации добавил, что здание использовали в качестве общежития. В нём могли проживать граждане Узбекистана, Таджикистана и КНР.

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Название компании, арендовавшей здание, не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области произошёл ночью 21 января. По последним данным, погибли 11 человек. Возбуждено уголовное дело. Причины возгорания и личности погибших устанавливаются.

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