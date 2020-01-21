Томск, , 08:05 — REGNUM В Томской области после пожара в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района, в результате которого погибли 11 человек, возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР 21 января, для расследования трагедии создана следственная группа, которую возглавил опытнейший сотрудник управления — следователь по особо важным делам полковник юстиции Станислав Богданов.

Читайте также: Число жертв пожара в Томской области выросло до 11

В настоящее время следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетели. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Руководитель управления СКР взял ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), под личный контроль.

Также по теме: При пожаре в Томской области могли погибнуть «иностранные рабочие»

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в одноэтажном деревянном доме в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области произошло в ночь на 21 января 2020 года. Площадь пожара составила 208 кв. м.

При тушении пожара были обнаружены тела одиннадцати погибших, предположительно, иностранных граждан. Их национальность уточняется. Двое мужчин, находившихся в доме, эвакуировались самостоятельно.

Читайте ранее в этом сюжете: Смертельный пожар в Томской области: создан оперативный штаб