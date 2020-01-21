Хабаровск, , 08:00 — REGNUM Жителей Хабаровского края, находящихся на территории КНР, либо выезжающих в Россию из сопредельной страны, призвали соблюдать предельные меры профилактики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«В Китае обнаружен новый штамм коронавируса, вызывающего пневмонию. Уже отмечена его способность передаваться от человека к человеку. Поэтому при поездке в Китай мы рекомендуем воздержаться от посещения мест массового скопления людей, избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды, надевать маски. Необходимо регулярно мыть руки и отказаться от употребления недоваренного и недожаренного мяса, так как предполагается, что заражение произошло от мяса морских или сухопутных животных», — сообщили в минздраве Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, опасный коронавирус выявлен в Китае. Он вызывает пневмонию. Очаг заражения находится в городе Ухань КНР. Первые заболевшие выявлены там, на рыбном рынке. От нового вируса умерли в Китае уже несколько человек.