Южно-Сахалинск, , 07:53 — REGNUM Два легковых автомобиля столкнулись в районе Березняков в Сахалинской области, передает АСТВ.

Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Probox пытался совершить обгон, однако не справился с управлением, в результате чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой Nissan Almera. В результате ДТП пострадали три человека — водители и пассажир одной из машин.

По предварительным данным, серьезных травм никто не получил. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января джип столкнулся с микроавтобусом на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, из них пятеро были госпитализированы.

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