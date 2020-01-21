Асиновский р-н, , 07:43 — REGNUM Оперативный штаб в связи с ЧП в асиновском посёлке Причулымский возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в администрации региона.

Жвачкин поручил правоохранительным органам установить все обстоятельства пожара «в кратчайшие сроки».

На месте работают следователи, оперативные службы, представители органов местного самоуправления. Погибшие — предположительно иностранные рабочие.

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Как сообщало ИА REGNUM, ночью 21 января в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области загорелось одноэтажное деревянное здание. По последним данным, погибли 11 человек. Двое сумели выбраться из здания. Площадь пожара — 208 кв. м. Личности погибших устанавливаются.

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