Нью-Дели, , 07:40 — REGNUM Утром 21 января в крупном торговом центре Рагувир в городе Сурате на западе Индии вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По предварительной информации, с огнём борются расчёты сорока пожарных машин. Сведений о погибших или пострадавших пока не поступало.

Телеканал напоминает, что в мае 2019 года в Сурате произошла трагедия, когда при пожаре в учебном центре погибли 20 человек — в основном готовящиеся к экзаменам студенты.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший по числу жертв пожар произошёл в Индии в декабря 2019 года, когда 35 человек погибли в результате пожара в столице Индии Дели.

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