Новосибирск, , 07:33 — REGNUM Открытое горение в здании похоронного бюро в Новосибирске пожарные тушили в течение часа, на месте работали 32 человека и девять единиц техники, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, поздно вечером накануне, 20 января, в крематории Новосибирска на улице Фрунзе произошёл пожар.

Читайте также: В крематории Новосибирска произошел пожар

«Для тушения крупного пожара спасатели создали несколько боевых участков, тушение организовали одновременно из семи стволов, в том числе повышенной мощности, а также проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды. Оперативная работа огнеборцев позволила не допустить распространения огня на соседние здания. Погибших и травмированных нет», — уточнили в ведомстве.

Пожарные отмечают, что работу по ликвидации возгорания осложняла высокая температура и сильная задымленность, а также то, что здание было частично остеклено и обшито металлосайдингом. К тому же рядом со строением находятся газовые трубы.

На месте происшествия работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь, служба газа и два экипажа ГИБДД.

«По требованию штаба пожаротушения привлечена химико-радиометрическая лаборатория, которая провела непрерывный мониторинг окружающей воздушной среды. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в жилой зоне не выявлено», — уверяют в МЧС РФ.

В результате пожара здание крематория повреждено по всей площади, частично обрушилась кровля. Общая площадь пожара — 300 квадратных метров.

Причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.