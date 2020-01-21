Ухань, Китай, , 07:27 — REGNUM Штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа создан в китайском городе Ухань, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что этот штаб возглавил мэр города Чжоу Сяньван. В его подчинении находятся восемь групп, которые заняты быстрым реагированием на выявление новых случаев заболевания, лечением пациентов, у которых обнаружены симптомы нового коронавируса, а также вопросами эвакуации и изоляции пораженных вирусом.

Отмечается, что решение о создании штаба было принято после выявления 15 случаев заболевания коронавирусом нового типа у медицинских работников города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был зафиксирован четвертый случай смерти в результате заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом, в городе Ухань. По последним данным, в Китае выявлено 224 случая заболевания новым типом пневмонии.

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