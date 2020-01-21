Петропавловск-Камчатский, , 07:29 — REGNUM Теперь уже бывшего генерального директора камчатской компании «Витязь-Авто», специализирующейся на рыболовстве, будут судить за уклонение от уплаты налогов государству в крупном размере. Предприятие скрыло от налогообложения не менее 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по Камчатскому краю.

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Как выяснили следователи, в период с января 2014 по март 2015 года предприниматель с целью оставления прибыли предприятия в своем распоряжении намеренно занизил налогооблагаемую базу, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о размерах расходов предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье предприниматель задержан за то, что предлагал взятку в 45 тыс. рублей приставу за освобождение от ареста имущества.