Томск, 21 января 2020, 07:23 — REGNUM Жертвами смертельного пожара в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области могли стать рабочие — граждане других государств.
На месте пожара работают оперативные службы, следователи и другие.
«По состоянию на 10:10 в здании обнаружены тела девятерых погибших, предположительно иностранных рабочих», — сообщили ИА REGNUM в областной администрации.
Как сообщало ИА REGNUM, в асиновском посёлке Причулымский 21 января произошёл пожар. Загорелось одноэтажное деревянное здание. К настоящему моменту известно об 11 погибших. Их личности, а также причины пожара устанавливаются.
Читайте также: Смертельный пожар в Томской области — трансляция
Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв пожара в Томской области выросло до 11