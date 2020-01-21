Томск, , 07:23 — REGNUM Жертвами смертельного пожара в посёлке Причулымский Асиновского района Томской области могли стать рабочие — граждане других государств.

На месте пожара работают оперативные службы, следователи и другие.

«По состоянию на 10:10 в здании обнаружены тела девятерых погибших, предположительно иностранных рабочих», — сообщили ИА REGNUM в областной администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в асиновском посёлке Причулымский 21 января произошёл пожар. Загорелось одноэтажное деревянное здание. К настоящему моменту известно об 11 погибших. Их личности, а также причины пожара устанавливаются.

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