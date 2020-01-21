Чжэнчжоу, Китай, , 07:21 — REGNUM Десять членов экипажа накренившегося набок грузового мьянманского корабля в прибрежных водах на юго-востоке Китая, были спасены, сообщает 20 января агентство Синьхуа.

Операция по спасению длилась почти полтора часа. Члены экипажа были спасены ранним утром по местному времени 20 января, сообщили в поисково-спасательном центре города Чжанчжоу на юго-востоке Китая. Все спасенные находятся в хорошем состоянии.

На борту грузового судна, отплывшего в южнокорейский Пусан, находилось 20 тонн легкой нефти. Крен корабля произошел из-за ошибки в системе водного балласта. Хранилище с нефтью было закрыто, корабль поставлен на якорь.