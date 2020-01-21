Томск, , 07:19 — REGNUM При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, где 21 января сгорело одноэтажное деревянное строение, погибли 11 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, в 11:03 по местному времени при разборе конструкций было найдено тело одиннадцатого человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была информация о десятерых погибших. Личности погибших и причины пожара устанавливаются.

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