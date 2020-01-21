Магадан, Магаданская область, , 07:08 — REGNUM Судовладелец траулера «Энигма Астралис», загоревшегося 21 января 2020 года в Охотском море, ранее нарушал трудовое законодательство, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на реестр Генпрокуратуры.

Судовладелец — ООО «Дальневосточная промысловая компания» учреждено в апреле 2017 года в Москве для морского рыболовства. Уставный капитал — 50 тыс. рублей, директор — Евгений Левен (владелец компании «Атлас» из Санкт-Петербурга), владельцы ООО — Вадим Гуринов (соучредитель подмосковного ТСЖ «Клубный посёлок «Монолит») и ООО «Тетра», которое принадлежит Альбине Загидулловой из Татарии и работает в сфере недвижимости.

Компания «Дальневосточная промысловая компания» трижды в 2018—2019 годах была объектом проверки трудовых инспекций в Москве и Приморском крае. В двух случаях основанием становились жалобы работников. Государственная инспекция труда в городе Москве до сих пор проводит проверку, начатую в декабре 2019 года «в связи с поступлением в инспекцию обращения от 03.12.2019 года №77/7−40 426−19-ОБ о нарушении работодателем их трудовых прав».

В декабре 2018 года в рамках схожей проверки, проведённой той же инспекцией, было выявлено, что «в нарушение ст. 236 ТК РФ» не выполнена выплата денежных компенсаций. В феврале 2019 года проверку провела инспекция Приморского края. Результатом стало выявление нарушений ст. 140 ТК РФ, которая касается сроков расчётов с работниками при увольнении.

С сайта компании известно, что траулер «Enigma Astralis», ранее называвшийся «Adalsteinn Jonsson», она приобрела в 2017 году. Среди планов компании — добывать треть от общего объёма скумбрии и сардины иваси в стране.

Напомним, траулер, приписанный во Владивостоке, загорелся в Охотском море, в 130 км от Магадана, 21 января 2020 года, в 09:20 (время Хабаровска). На тот момент на борту было 47 человек из Москвы и Приморского края, которых эвакуировали на борт рыболовного судна «Юмир». По факту возгорания Дальневосточная транспортная прокуратура уже начала проверку. Пострадавших нет, судно — на плаву.

В Охотском море горит траулер «Энигма Астралис»