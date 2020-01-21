Токио, , 07:07 — REGNUM Не менее 11 человек пострадали при столкновении автобуса с детьми и грузовика в японской префектуре Ибараки, передает телеканал TBS.

Сообщается, что автобус утром 21 января отвозил детей в детский сад, однако столкнулся с грузовиком на дороге в префектуре Ибараки. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое воспитателей и водитель грузовика. Всех пострадавших госпитализировали с травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря у города Кавасаки в Японии произошло массовое ДТП с участием десяти транспортных средств, среди которых был и пассажирский автобус. В результате аварии один человек погиб, еще 22 получили травмы различной степени тяжести.

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