Владивосток, , 07:39 — REGNUM Бывший владивостокский градоначальник, осужденный к 15 годам лишения свободы, был доставлен в СИЗО Владивостока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На своей странице в Facebook Игорь Пушкарёв сообщил, что его путь в Приморье был долгим: из Москвы его сначала доставили в Челябинск, затем в Иркутск, Читу, после этого в Хабаровск, а затем уже в СИЗО на Партизанском проспекте Владивостока.

Бывший градоначальник заявил, что Владивосток — его дом, а дома всегда лучше. По его словам, во Владивостоке планируется его участие в судебных заседаниях по иску Генпрокуратуры о взыскании 3,2 млрд рублей. После ознакомления с содержанием иска, он сам выразил желание принять участие в судебном разбирательстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв был приговорён к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 0,5 млрд рублей, его брат, Андрей Пушкарёв, был приговорён к 8 годам условно и такому же штрафу, бывший директор муниципального предприятия Андрей Лушников был приговорён к 10 годам лишения свободы и аналогичному штрафу. Позже Генпрокуратура предъявила иск о возмещении 3,2 млрд рублей, рассмотрение которого пройдёт во Владивостоке.