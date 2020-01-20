На месте пожара в Асиновском районе находится начальник Главного управления МЧС России по Томской области Олег Еременко, работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Причина пожара, обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в МЧС.
Смертельный пожар в Томской области: создан оперативный штаб
Оперативный штаб в связи с ЧП в асиновском посёлке Причулымский возглавил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Об этомсообщили 21 января в администрации региона.
Жвачкин поручил правоохранительным органам установить все обстоятельства пожара «в кратчайшие сроки».
Число жертв пожара в Томской области выросло до 11
При пожаре в посёлке Причулымском Асиновского района Томской области, где 21 января сгорело одноэтажное деревянное строение, погибли 11 человек. Как сообщили в областном главке МЧС, в 11:03 по местному времени при разборе конструкций было найдено тело одиннадцатого человека.
Ранее сообщалось о десятерых погибших.
В 10:35 было обнаружено тело десятого погибшего.
«Итого погибли десять человек», — уточнили в облглавке МЧС.
МЧС РФ подтвердило гибель девяти человек при пожаре под Томском
В 10:08 при разборе конструкций были обнаружены тела ещё трёх человек. Количество погибших выросло до девяти.
В 09:51 по местному времени было найдено тело шестого человека.
Пять человек погибли при пожаре под Томском
Изначально было известно о пятерых погибших.
Причины пожара и личности погибших устанавливаются.