В посёлке Причулымский Асиновского района Томской области произошёл смертельный пожар. 21 января в 04:05 по местному времени в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения. Площадь пожара составила 208 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались два человека, сообщили в областном главке МЧС. К 10:55 по местному времени было известно о десяти погибших.