Челябинск, , 06:56 — REGNUM В Челябинске машина реанимации столкнулась с грузовиком КамАз. ДТП произошло на Университетской набережной, пишут местные СМИ.

По данным 74.ru, машина ехала на вызов о ножевом ранении беременной женщины. Сигнал об этом поступил с улицы. После ДТП медики дошли до пострадавшей пешком и оказали необходимую помощь. Теперь её готовят к выписке.

По факту ДТП идёт проверка. Также выясняются обстоятельства нападения на женщину. Известно, что на неё напал её знакомый и это произошло в одной из квартир.