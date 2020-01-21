Советская Гавань, Хабаровский край, , 06:57 — REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края набирает обороты скандал — депутат местного горсовета от ЛДПР Ольга Ерохина избила бабушку 84 лет. За это «народная избранница» получила наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Советская Гавань Хабаровского края оказалась на грани коллапса

«Яблоком раздора» стал участок земли, который 30-летний сын депутата Ерохиной получил в городской черте в виде «дальневосточного гектара». Но гектар заходил на огороды местных жителей, в большинстве, очень пожилых старожилов, которые много десятков лет выращивали там овощи. Бабушки, в том числе и пострадавшая, принялись протестовать, говорили, что никуда со своих огородов не уйдут. Депутат от ЛДПР Ольга Ерохина решила, что бороться с проблемой следует радикально: во время встречи с протестующим электоратом она набросилась на 84-летнюю старушку с кулаками, повалила её на землю и даже после того, как пожилая женщина упала и не смогла подняться, продолжила пинать ногами. Соседи бабушки говорят, что после того, как в сентябре 2018 года Ольга Ерохина получила депутатский мандат, пройдя в горсовет от партии ЛДПР, она словно с цепи сорвалась: постоянно скандалит, угрожает людям, оскорбляет их.

Родственники старушки от её имени обратились в суд, приложив свидетельские показания, видео, снятое из окон свидетелями инцидента, и медицинские документы. Суд принял решение оштрафовать скандального депутата на 10 тыс. рублей. Однако скандал уже вышел на федеральный уровень. Смехотворный штраф возмутил горожан и они обратились на РЕН-ТВ. Только после визита съёмочной группы в Советскую Гавань к ситуации проявил интерес Следственный комитет и начал проверку.

Сама Ольга Ерохина извиниться перед избитой старушкой и не подумала. Под дверь бабушке подкинули листок с напечатанным на компьютере текстом. В нём сообщалось, что Ерохина не будет претендовать на бабушкин огород. Правда, несколько позже в нескольких интернет-мессенджерах появился текст с извинениями от депутата Ерохиной. Но бабушка 84 лет интернетом пользоваться не умеет, потому и не смогла их прочитать.

Городской совет, сформированный в большинстве из депутатов, пришедших во власть под знаменами ЛДПР, стал настоящей головной болью для властей города, а также — для городской прокуратуры. 75% всех решений совета опротестованы прокурором. Такого Хабаровский край не видел за всю историю. Работа города фактически парализована.

По данным главы города Павла Боровского, народные избранники от ЛДПР позволяют себе не оплачивать счета за коммунальные услуги. В частности, председатель совета Ольга Глебова должна и за водоотведение, и за водоснабжение, и за прочие услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Советская Гавань оказалась на грани коллапса. Счета муниципалитета арестованы. Причиной стало нежелание краевых властей оплачивать поставленное для отопительного сезона топливо. В ситуацию вынуждена была вмешаться прокуратура Хабаровского края. Губернатор края Сергей Фургал получил из надзорного ведомства целый пакет представлений о недопустимости нарушения закона. После вмешательства прокуратуры краевые власти начали оплату, но долг всё ещё есть — порядка 250 млн рублей.