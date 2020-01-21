Томск, , 06:47 — REGNUM В Томской области при пожаре в посёлке Причулымский Асиновского района погибли десять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о загорании одноэтажного деревянного строения в Причулымском поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России 21 января в 04:05 по местному времени.

К приезду пожарных строение было полностью охвачено огнём. Площадь пожара составила 208 кв. м. Из здания самостоятельно выбрались два человека.

Личности погибших и причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 09:00 были обнаружены тела пятерых человек. Позже, в 09:51, было найдено тело шестого человека. В 10:08 при разборе конструкций обнаружили тела ещё трёх человек.

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