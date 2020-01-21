Томск, , 06:42 — REGNUM Девять человек погибли в результате пожара в поселке Причулымский в Томской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Ведомство уточняет, что при разборе завалов сгоревшего здания были обнаружены тела девятерых человек. Как отметили в МЧС, еще трое смогли спастись из горящего здания. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 января произошел пожар в одноэтажном жилом доме в поселке Причулымский под Томском. К моменту прибытия спасателей на место происшествия дом уже был охвачен огнем. По первым поступившим данным, при пожаре погибли пять человек, еще троим удалось спастись.

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