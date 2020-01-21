Киселёвск, Кемеровская область, , 06:35 — REGNUM В городе Киселевске поздно вечером накануне, 20 января, при пожаре в частном доме погибли двое взрослых и ребёнок. Следователи возбудили уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«20 января текущего года около 22 часов 50 минут (местного времени) поступило сообщение о возгорании жилого дома в городе Киселевске. Соседи, заметив возгорание дома, выбили стёкла, вытащили на улицу тело 57-летнего мужчины, 61-летней женщины, которая скончалась до приезда «Скорой помощи», а также 9-летней девочки. Ребёнка врачи пытались реанимировать, однако девочку спасти не удалось», — уточнили в следственном управлении СКР по Кузбассу.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Предварительная причина пожара — оставленный возле легковоспламеняющихся предметов уголь.

Установлено, что мужчина и женщина друг другу приходились родными братом и сестрой, а ребёнок — внучкой женщины.