Ленск, Якутия, , 06:31 — REGNUM СУ СК России по Якутии проводит процессуальную проверку по факту нападения стаи собак на школьника. Мальчик в тяжёлом состоянии находится в больнице, в палате интенсивной терапии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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На место происшествия в Ленске сразу после сообщения о нападении животных выехали оперативники. Факт нападения установлен — врачи ребёнку, у которого были покусаны части тела и лицо, провели ряд операций. Решается вопрос о госпитализации в Якутск.

«В рамках процессуальной проверки следователи установят все обстоятельства происшествия и дадут процессуальную оценку действию либо бездействию должностных лиц городской администрации Ленска, которые отвечают за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января на восьмилетнего школьника по дороге домой напала свора из 15 собак. Ребёнка спас проезжавший на автомобиле мужчина. Мальчик находился в шоковом состоянии.