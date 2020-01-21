Кемерово, , 06:19 — REGNUM Пожар, при котором погибли двое взрослых и один ребёнок, произошёл в частном доме в городе Киселёвске Кемеровской области. Об этом 21 января сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 20 января в 22:50. Горел частный дом в городе в переулке Хабаровский. В 23:55 пожар был потушен.

По информации Центра медицины катастроф Кузбасса, в результате пожара три человека — мужчина, женщина и ребёнок — скончались ещё до приезда скорой помощи. Девочка 2005 года рождения была госпитализирована с ожогом лёгкой степени.

В тушении пожара участвовали 14 человек и три единицы техники. Причины трагедии устанавливаются.