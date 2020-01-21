Томск, , 06:05 — REGNUM Пожар в жилом доме произошел в поселке Причулымский Томской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло утром 21 января в одноэтажном жилом доме. К моменту прибытия спасателей на место происшествия здание было полностью охвачено огнем. Самостоятельно из него выйти смогли три человека. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела пятерых погибших на месте происшествия.

В то же время агентство «Инерфакс» со ссылкой на дежурно-диспетчерскую службу сообщает о девяти погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Томске произошел пожар в бытовке на территории пилорамы на улице Профсоюзной. В результате пожара погибли два человека.

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