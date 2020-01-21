Бердск, Новосибирская область, , 06:03 — REGNUM После пожаров в торговых центрах на территории Новосибирской области администрация города Бердска рекомендовала руководителям торговых предприятий и розничных рынков проверить противопожарную безопасность.

Напомним, 18 января в городе Татарске сгорел торговый центр. Пострадавших нет, 20 человек самостоятельно эвакуировались из здания. 8 января произошёл пожар в торговом комплексе в Искитиме. Погиб мужчина.

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«В связи со случившимися событиями, в целях исключения подобных ситуаций на торговых предприятиях и розничных рынках, рекомендуем провести комплекс организационных и практических мероприятий по контролю за выполнением требований правил противопожарного режима в РФ и организовать проведение внеплановых инструктажей и практических тренировок», — сообщается на сайте горадминистрации Бердска.

По данным берской мэрии, в 2019 году на территории объектов торговли Новосибирской области произошло 86 пожаров.