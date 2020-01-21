Магадан, Магаданская область, , 05:40 — REGNUM Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по произошедшему на рыболовецком судне «Энигма Астралис» пожару, сообщила представитель ведомства Валентина Глазова.

«Судно приписано к порту Владивосток, принадлежит «Дальневосточной промысловой компании», — приводит ее слова ТАСС.

Глазова подчеркнула, что к настоящему времени уже с траулера эвакуирована большая часть экипажа. По ее словам, прокуроры из Приморского края, Колымы и Камчатки займутся проверкой соблюдения законодательства о безопасности мореплавания по этому происшествию

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». Отмечалось, что возгорание началось в одной из кают судна, оказавшегося в 130 километрах от Магадана. На судне продолжается спасательная операция и ликвидация пожара.

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