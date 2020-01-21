Магадан, Магаданская область, , 05:27 — REGNUM В Охотском море 21 января загорелся рыболовецкий траулер «Энигма Астралис». На борту 47 человек. Судно приписано к порту Владивосток.

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Происшествие случилось в 130 км от Магадана — в одной из кают началось возгорание.

По сообщениям СМИ, к траулеру уже подошло рыболовное судно «Юмир», экипаж эвакуировали, пострадавших нет. На судне продолжается тушение пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года при проведении огневых работ произошёл пожар на авианесущем крейсере ВМФ РФ «Адмирал Кузнецов».

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