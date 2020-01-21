Екатеринбург, , 05:21 — REGNUM В Екатеринбурге идёт суд по делу о жестоком убийстве двухлетней девочки. На скамье подсудимых находится Александр О. 1979 года рождения, пишет Накануне.Ru.

По данным издания, убийство девочки произошло 23 марта 2019 года в Ирбите. О. является отчимом матери девочки. По предварительным данным, ребёнка он убил после того, как она пролила его кружку с алкоголем. Девочке он нанёс кухонным ножом не меньше 19 ударов ножом. Кроме того, не меньше 15 раз он ударил её об угол холодильника.

Дело слушается в Свердловском областном суде. Подсудимый отрицает свою вину. А мать погибшей заявляет, что он относился к её детям как к своим родным.

В день трагедии за детьми должен был присматривать их отец. Но он не явился, а его жена и мать детей ушла на работу, выпив с нынешним подсудимым пива. Вечером того же дня ей позвонили из больницы и сообщили о том, что её дочь скончалась.