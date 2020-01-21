Кемерово, , 05:21 — REGNUM Начальник управления Минюста России по Кемеровской области Лилия Серебренникова скончалась в ночном клубе «Доски», сообщает «Газета Кемерова»

«Предварительно эксперты установили, что 55-летняя женщина скончалась от инсульта», — пишет СМИ со ссылкой на осведомлённый источник.

Отмечается, что инцидент произошёл 17 января и ранее сообщалось, что смерть посетительницы заведения наступила после падения с лестницы.

«Предположительно, женщина находилась в клубе около 19:00 в пятницу. Там ей стало неожиданно плохо и она потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть», — сообщил собеседник другого сайта Vse42.ru.

Отметим, что Лилия Серебренникова возглавила региональное управление Минюста в 2017 году.