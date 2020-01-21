Абуджа, , 05:20 — REGNUM В результате взрыва не нефтепроводе в Нигерии погибли пятеро человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей национальной нефтяной корпорации Нигерии.

«К сожалению, пятеро человек погибли в этом аду, еще несколько человек находятся в критическом состоянии в больницах. И все это из-за непатриотичных действий вандалов, пытавшихся врезаться в трубопровод, чтобы украсть нефтепродукты», — заявил директор компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января на нефтепроводе в нигерийском городе Лагос произошел взрыв с последующим пожаром. По предварительной версии, взрыв был вызван попыткой кражи нефтепродуктов местным населением.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре на нефтепроводе в Нигерии погибли три человека